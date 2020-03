Coronavirus, l'Austria ferma i treni al Brennero. Per i camionisti misurazione della temperatura corporea

Misure più stringenti da parte dell'Austria nei confronti dell'Italia. Per quanto riguarda le autovetture potranno lasciare l’Italia solo automobilisti in possesso di un certificato medico

TRENTO. Bloccati i treni al Brennero. La decisione è arrivata dall'Austria e il provvedimento è scattato oggi.

Lo stop riguarda i treni passeggeri, mentre i treni merci possono proseguire dopo il cambio del locomotore, come anche i treni passeggeri che non si fermano in Italia.

La situazione è in evoluzione. Secondo le ultime notizie, per quanto riguarda le autovetture potranno lasciare l’Italia solo automobilisti in possesso di un certificato medico che poi dovranno stare in auto-isolamento per due settimane.

Per quanto riguarda il traffico dei mezzi pesanti, invece, è prevista la misurazione della temperatura corporea del camionista.

I primi controlli sanitari erano partiti già ieri fermando persone e mezzi a campione. Da oggi invece le direttive sono più ferree, quelle di fermare tutti come un vero e proprio controllo doganale.

"Le misure precauzionali adottate dall'Austria sono comprensibili, condivisibili e corrette" sottolinea il presidente della Provincia Arno Kompatscher. Per l'Alto Adige così come per l'intera Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino è però necessario garantire soluzioni praticabili ai lavoratori pendolari transfrontalieri che si spostano quotidianamente fra Austria e Alto Adige, rimarca. "Il tema è la fiducia reciproca e la responsabilità che ciascuno di noi ha di tutelare le cittadine e i cittadini" puntualizza il presidente. Kompatscher si dice convinto della possibilità di trovare soluzioni praticabili alla luce delle drastiche misure di protezione adottate dall'Italia. Ieri notte il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha assicurato al presidente Kompatscher che non ci sarà alcuna limitazione al traffico merci.

Martedì sera (10 marzo) il presidente Kompatscher ha avuto diversi colloqui con il presidente austriaco Alexander Van der Bellen, il cancelliere Sebastian Kurz, il ministro dell'Interno Karl Nehammer e il presidente del Consiglio nazionale austriaco Wolfgang Sobotka. "Questi colloqui erano inizialmente programmati di persona in forma di un incontro a Vienna per discutere del ripristino delle competenze dell’autonomia" precisa Kompatscher. A fronte dell’attuale situazione legata al propagarsi del COVID-19 si è invece stabilito di rinviare gli incontri e di utilizzare gli appuntamenti già fissati per un confronto telefonico per fare il punto della questione. Per oggi è programmato un ulteriore appuntamento telefonico con il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg.

Sono stati adottati altri provvedimenti di salvaguardia da alcune aziende, Fca chiuderà temporaneamente alcuni impianti italiani nell’ambito delle misure per contrastare la diffusione del Coronavirus. Si fermeranno le fabbriche di Pomigliano oggi, giovedì e venerdì, Melfi e la Sevel giovedì, venerdì e sabato, Cassino giovedì e venerdì.