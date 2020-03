Coronavirus, morto il primo medico in Trentino, Segnana: ''Colpo durissimo per tutta la comunità''

La notizia è arrivata lunedì 30 marzo, la professionista si è spenta all'ospedale di Rovereto a seguito delle complicazioni legate al coronavirus. Segnana: "Sappiamo quanto sia importante il sacrificio che tutto il personale sanitario trentino sta facendo per fronteggiare l'emergenza"

TRENTO. "E' una notizia che giunge improvvisa e lascia un dolore profondo". Così l'assessora Stefania Segnana, anche a nome del presidente Maurizio Fugatti e di tutta la Giunta, commenta la tragica scomparsa di Gaetana Trimarchi.

La notizia è arrivata lunedì 30 marzo, la professionista si è spenta all'ospedale di Rovereto a seguito delle complicazioni legate al coronavirus (Qui articolo). Solo poche ore prima l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e la Provincia avevano confermato la presenza di 129 operatori positivi a Covid-19 (Qui articolo), sei dei quali ricoverati in ospedale ma che, fortunatamente, non sarebbero stati gravi. Nessuno della task force aveva mai riportato situazioni critiche sugli operatori di prima linea (Qui articolo).

"Sappiamo quanto sia importante il sacrificio che tutto il personale sanitario trentino sta facendo per fronteggiare l'emergenza - aggiunge Segnana - ma il decesso di una giovane professionista è un colpo durissimo che colpisce non solo i suoi affetti più stretti ai quali vanno le nostre condoglianze, ma il sentimento di tutta la nostra comunità".

Si allunga, purtroppo, l'elenco del personale sanitario caduto nel corso dell'emergenza Covid-19. La 57enne, una professionista di S. Teresa di Riva in provincia di Messina, era medico di medicina generale in servizio all’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

"E' con profondo cordoglio - commenta l'Azienda sanitaria - che Apss partecipa al lutto che ha colpito la famiglia della dottoressa Gaetana Trimarchi per la perdita della stimata professionista di continuità assistenziale in servizio in valle di Fassa".