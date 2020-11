Coronavirus, record di ricoveri in Trentino (raggiunti i picchi della prima ondata) e altri 7 morti ma nei dati ufficiali anche oggi più guariti che positivi

TRENTO. E' il secondo dato più alto di sempre e ormai a un passo dal record assoluto. Continuano a salire i ricoveri e dall'inizio dell'epidemia in Provincia di Trento solo il 7 aprile si erano registrati più pazienti in ospedale (438) mentre oggi sono stati superati anche i picchi registrati il 31 marzo (quando c'erano 434 ricoverati) e l'8 aprile (quando ce n'erano 431).

Oggi infatti i ricoveri in Trentino sono 436 in totale. Il coronavirus, dunque, non molla la sua presa in Trentino e se anche i dati ufficiali del contagio comunicati dalla Pat sono sempre meno affidabili con i guariti che ormai superano sempre più spesso i positivi visto che quest'ultimi vengono trovati nella maggior parte dei casi con i tamponi antigenici (e quindi non vengono comunicati) mentre nei conteggi finiscono solo i tamponi molecolari usati anche per verificare la negativizzazione di quest'ultimi, i dati su ricoveri, morti e terapie intensive sono, purtroppo, molto reali.

E così il Trentino con i 7 decessi di oggi e le 3 terapie intensive in più, di fatto, si pone su un livello molto vicino a quello dell'Alto Adige: a Trento i morti da Covid sono 144 in questa seconda ondata (614 da inizio epidemia) mentre a Bolzano con il +11 di oggi sono saliti a 134 vittime in questa seconda ondata, (il totale è di 425 decessi da inizio epidemia); e per quanto riguarda le terapie intensive Trento oggi ha 38 ricoveri contro i 39 di Bolzano.

Insomma numeri vicinissimi ma mentre in Alto Adige anche oggi sono stati trovati 581 positivi, con 386 guariti, in Trentino i positivi sono 236 con 354 guariti. Insomma il Trentino si trova ancora una volta, era già successo negli scorsi giorni, a registrare un calo degli attualmente positivi (ricordiamo che parliamo sempre di tamponi molecolari, per avere il dato completo del contagio in Trentino dovreste moltiplicare circa per tre) di 125 unità (oggi in Trentino sarebbero, da dati ufficiali, 2.974 i positivi anche se dalle parole del direttore del dipartimento prevenzione Ferro di ieri emergeva che sono circa 10.000).

Intanto, però con i 436 ricoveri totali (342 nel reparto malattie infettive che oggi registra un +5, i 56 nell'alta intensità, con un +5 oggi, e 38 in terapia intensiva, con un +3) il Trentino raggiunge il picco di persone malate con Covid ricoverate in ospedale.