Coronavirus, situazione ancora critica in Trentino: altri 9 morti, 447 nuovi contagi e crescono i ricoveri

TRENTO. Altri 447 contagi e 4.429 tamponi totali eseguiti per un rapporto contagi/tamponi che resta molto alto, stabile al 10,09%. Ma soprattutto si contano altri 9 decessi (di cui 6 avvenuti negli ospedali e 3 nelle Rsa) per un totale di 339 morti in questa seconda ondata di Covid e di 809 vittime dall'inizio della pandemia (dato Apss). Purtroppo, poi, anche il quadro dei ricoveri non migliora con le terapie intensive che restano stabili a quota 48 pazienti (il livello più alto dall'inizio della seconda ondata) e un totale di 479 ricoveri (livello mai raggiunto nella prima ondata. Nella giornata di ieri sono stati registrati 40 nuovi ricoveri. Nella giornata di ieri sono state registrate 35 dimissioni).

Per avere un'idea della situazione che sta vivendo il Trentino si può fare il paragone con il vicino Alto Adige che conta da inizio epidemia 612 morti e 320 in questa seconda ondata, conta 402 ricoveri totali e di questi 31 pazienti in terapia intensiva. Insomma tutti numeri più bassi compresi quelli dei nuovi contagi trovati sul territorio (oggi erano 376 in totale) che da quando anche la Provincia di Trento ha cominciato a dare i dati completi sia con i positivi ai molecolari che agli antigenici sono sempre stati inferiori a Bolzano:

giovedì 10 dicembre: Trentino 447 positivi - Alto Adige 376 positivi

mercoledì 9 dicembre: Trentino 369 positivi - Alto Adige 270 positivi

martedì 8 dicembre: Trentino 394 positivi - Alto Adige 163 positivi

lunedì 7 dicembre: Trentino 198 positivi - Alto Adige 155 positivi

domenica 6 dicembre: Trentino 373 positivi - Alto Adige 278 positivi

sabato 5 dicembre: Trentino 450 positivi - Alto Adige 389 positivi

venerdì 4 dicembre: Trentino 512 - Alto Adige 375 positivi

giovedì 3 dicembre: Trentino 476 - Alto Adige 460 positivi

Nel quadro di oggi i positivi ai molecolari sono 217 con 2699 tamponi mentre quelli agli antigenici sono 230 con 1.730 tamponi. Dei positivi, 2 ha tra 0-2 anni, 5 tra 3-5 anni, 6 tra 6-10 anni, 9 tra 11-13 anni, 7 tra 14-19 anni e 85 di 70 e più anni.