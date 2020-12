Coronavirus, altri 8 decessi in Alto Adige e seconda ondata con più morti della prima. Ci sono altri 376 positivi ma calano i ricoveri

In provincia di Bolzano il quadro del contagio resta critico seppur in calo rispetto a qualche settimana fa. Bene il dato sui ricoveri che calano ancora (-17) anche se c'è una persona in più in terapia intensiva

BOLZANO. Altri 8 decessi, 376 contagi, una persona in più in terapia intensiva ma un calo notevole di pazienti ricoverati per Covid (sono 17 le persone in meno tra ospedali e strutture private convenzionate). Questo il quadro che emerge in Alto Adige dai dati odierni sulla curva del contagio.

Una curva che si è sensibilmente abbassata rispetto a qualche settimana fa ma resta comunque alta anche in provincia di Bolzano. I postivi trovati sono 244 al molecolare e 132 all'antigenico per un totale di 4.013 tamponi eseguiti (1974 quelli molecolari e 2.039 quelli antigenici). Il tasso di contagi tamponi si abbassa sotto quota 10% (9,3%) con un rapporto del 12,3% per quanto riguarda i test molecolari (ieri era al 14,4%) e del 6,47% per i test antigenici (ieri era al 12,8%).

Ancora drammatico il quadro dei decessi: altre 8 persone hanno perso la vita per un totale da inizio epidemia di 612 morti, 320 in questa seconda ondata che, a questo punto, ha causato più decessi della prima in provincia di Bolzano. Un dato drammatico ma nemmeno confrontabile con quello del vicino Trentino dove i decessi già ieri erano di più in questa seconda ondata (330) e dove il totale ha raggiunto le 800 vittime.

Torna a salire, se pur di una unità, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva. Il totale ora arriva a 31. Ma calano i ricoveri: i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri oggi sono 239 (ieri erano 251) mentre quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 141 (ieri erano 145). A livello provinciale ad oggi (10 dicembre) sono stati effettuati in totale 328.783 tamponi su 153.670 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (09 dicembre): 1.974

Nuovi casi testati positivi da PCR: 244

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 26.031

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 328.783

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 153.670 (+553)

Test antigenici:

test antigenici eseguiti ieri: 2.039

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 132

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 239

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate: 141

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 52 (32 a Colle Isarco e 20 a Sarnes)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 31

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 612 (+8)

Persone in isolamento domiciliare: 7.159

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 57.422

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 64.581

Persone guarite: 14.698 (+399). A queste si aggiungono 1.432 (+5) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Totale: 16.130 (+404)

Collaboratori/collaboratrici dell'Azienda sanitaria positivi al test: 1.218, di questi 780 guariti. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: 37, di questi 26 guariti (al 05.12.)