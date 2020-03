Coronavirus, stop ai treni Trento - Borgo - Bassano. Sono sostituiti con gli autobus, ecco gli orari

Isabella Chirico è psicopedagogista e antropologa. Ecco i suoi consigli per aiutare bambini e ragazzi ad affrontare queste settimane: "I bambini leggono i comportamenti non verbali ed interpretano i non detti degli adulti. Rassicurare con le parole, ma mostrare un atteggiamento di ansia e preoccupazione a livello non verbale può alimentare l’agitazione, le preoccupazioni o il silenzio dei bambini. È importante essere espliciti e mantenere la calma e l’ascolto"