Coronavirus, un altro caso di positività in Trentino. Fugatti: ''La famiglia è già rientrata in Lombardia''

Come per il caso di Fai della Paganella, la famiglia composta da tre persone è già rientrata in Lombardia. Il presidente Fugatti: "Il nucleo è rientrato a Codogno nella mattina di oggi e in questo momento non ci risultano particolari contatti con altri cittadini"

TRENTO. "Non sono presenti contagi trentini ma nella notte di ieri è emerso un altro caso da coronavirus". Così il presidente Maurizio Fugatti, che aggiunge: "Una donna residente a Codogno ma presente sul territorio Trentino è risultata positiva a Dimaro".

Come per il caso di Fai della Paganella (Qui articolo), la famiglia composta da tre persone è già rientrata in Lombardia. "Il nucleo è rientrato a Codogno nella mattina di oggi e in questo momento - aggiunge il presidente - non ci risultano particolari contatti con altri cittadini. Sono arrivati venerdì sera e aveva già dei sintomi, un lieve malessere e per questo non sono andati molto in giro. Sono tornati in Lombardia con il proprio veicolo e scorati da un'ambulanza".

La famiglia alloggiava in un appartamento privato a Dimaro in Val di Sole. "Questa situazione ha favorito la gestione del caso. Crediamo di avere risolto questa situazione il più velocemente possibile. Ci raccordiamo in modo costante con le Autorità sanitarie lombarde e la Regione. Ora - conclude Fugatti - è in corso una video conferenza con il governo per valutare azioni comuni e coordinate. In Trentino la situazione è sotto controllo".

Nella giornata di ieri, lunedì 24 febbraio, si è registrata la prima positività a coronavirus in Alto Adige, un 31enne di Terlano (Qui articolo).