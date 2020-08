Drammatico incidente in Alto Adige, un morto e un ferito grave: un'auto si è cappottata per un centinaio di metri, coniugi sbalzati fuori dall'abitacolo

Il veicolo è scivolato a valle lungo una scarpata per circa 100 metri e si è rovesciata più volte prima di terminare la corsa. In azione la macchina dei soccorsi. Purtroppo la donna è morta, mentre il marito è ricoverato in gravissime condizioni

Foto dei vigili del fuoco di Chiusa

LAION. Drammatico incidente in Alto Adige. Un'auto è finita fuori strada e si cappottata più volte, un morto e una persona trasferita in elicottero in gravissime condizioni all'ospedale. Questo il tragico bilancio dell'incidente in val Gardena.

L'allerta è scattata intorno alle 18.30 di oggi, domenica 9 agosto, quando una vettura è uscita di strada a Laion.

A quel punto il veicolo è scivolato a valle lungo una scarpata per circa 100 metri e si è rovesciata più volte prima di terminare la corsa. Nell'incidente, entrambi i coniugi sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza della Croce bianca, vigili del fuoco di Laion, il corpo di Chiusa, il soccorso alpino e i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

I pompieri e le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre si è levato in volo l'elicottero dell'Aiut alpin che è atterrato in località.

La moglie è purtroppo deceduta, troppo gravi le ferite riportate nell'incidente, mentre il marito è stato immobilizzato e stabilizzato.

L'uomo è stato quindi trasportata in elicottero all'ospedale di Bolzano, dove è ricoverato in gravissime condizioni.