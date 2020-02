Espulso dall'Italia viene ritrovato in stazione a Bolzano, 31enne fermato e arrestato

Il giovane era sprovvisto di qualsiasi documento ma grazie a dei controlli si è potuto scoprire che il giovane non sarebbe dovuto trovarsi in Italia in quanto, a seguito di un decreto di espulsione, era stato rimpatriato in Tunisia con l’aereo

BOLZANO. Era stato rimpatriato in Tunisia con l'aereo ed è stato poi ritrovato nuovamente in Italia. A finire nei guai è stato un ragazzo di 31 anni che assieme ad un amico è stato fermato dalla polizia ferroviaria mentre si trovava alla stazione dei treni di Bolzano in una zona che non era consentita ai passeggeri.

Essendo il 31enne sprovvisto di qualsiasi documento è stato accompagnato negli uffici di Polizia e sottoposto a fotosegnalamento per stabilire l’esatta identità. Grazie agli accertamenti svolti in collaborazione con l'Ufficio immigrazione della questura, si è potuto scoprire che il giovane non sarebbe dovuto trovarsi in Italia in quanto, a seguito di un decreto di espulsione, era stato rimpatriato in Tunisia con l’aereo.

Non essendo in possesso di una speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno per fare rientro in Italia, come previsto dalla normativa, è stato arrestato per aver violato il divieto e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.