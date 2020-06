Grandinata record in Lessina: servono le pale per liberare le strade (IL VIDEO) imbiancate come se fosse neve

SANT'ANNA D'ALFAEDO. Sembra neve e invece è grandine. Negli ultimi giorni continuano le violente precipitazioni che stanno mettendo in grossa difficoltà soprattutto Lombardia e Veneto con grandinate molto forti e continue e con gravi danni soprattutto all'agricoltura. Una violenta ondata di maltempo, infatti, da domenica sta colpendo le regioni del Nord Italia con le campagne del Veneto particolarmente danneggiate tra vigneti, campi di mais, soia, orzo, piante da frutto e ortaggi (si stimano danni fino al 50% della produzione).

Negli scorsi giorni è esondato il torrente Avenale a Castelfranco Veneto mentre in Lombardia ci sono stati allagamenti e frane. Frane che si sono verificate anche in Trentino, al momento risparmiato almeno dalla violente grandinate avute oltre confine come quella avvenuta ieri in Lessinia. Le immagini di questo video diffuso sui social mostrano Sant'Anna d'Alfaedo frazione Ronconi completamente imbiancata, ma la neve non c'entra. Gli abitanti per liberarsi del tantissimo ghiaccio caduto dal cielo hanno dovuto usare anche le pale.

L'allerta meteo prosegue fino a domani. E la Protezione Civile ha emanato anche per oggi un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: allerta rossa in alcuni settori della Lombardia, allerta arancione su bacini di Lombardia e Veneto. Gialla in otto regioni. Preoccupano i livelli di fiumi e laghi. Il fiume Po si è alzato di quasi 1,5 metri in un solo giorno e il livello dei laghi è al limite.