Maltempo, dai chicchi di grandine come palle da golf in pianura alle nevicate in montagna (VIDEO), ma la settimana prossima temperature sopra la media

L'ondata di maltempo che sta attraversando il Paese ha colpito buona parte del Nord Italia, portando grandinate eccezionali in Lombardia e nevicate in alta quota: nel pomeriggio di oggi (29 maggio) i fiocchi sono scesi anche in Val Ridanna

TRENTO. Nella giornata di ieri l'ondata di maltempo che sta attraversando il Paese ha colpito pesantemente diverse zone in Lombardia, portando nell'area Bergamasca, nel Comasco e nel Pavese grandinate eccezionali con chicchi grandi anche come palline da golf. Nel frattempo le montagne sono invece tornate ad imbiancarsi, con nevicate primaverili determinate dall'importante abbassamento delle temperature seguito al passaggio delle perturbazioni.

Già in mattinata i fiocchi avevano iniziato a scendere a Passo San Pellegrino, in Val di Fassa (Qui Articolo), mentre nel pomeriggio di oggi (domenica 29 maggio) si sono registrate precipitazioni nevose anche in Alto Adige, in Val Ridanna.

Come detto, nella giornata di ieri invece buona parte della Lombardia è stata interessata da importanti grandinate, che hanno causato gravi danni alle coltivazioni di mais, orzo e frumento, arrivando addirittura a distruggere i vetri di alcune automobili. I chicchi, grandi in alcuni casi grosso modo come palline da golf, hanno danneggiato anche le vigne e i campi di soia, mentre i tecnici si sono messi al lavoro sul territorio per stilare un primo bilancio tra le molte aziende agricole colpite.





Per quanto riguarda le previsioni per la prossima settimana, gli esperti di Meteotrentino sottolineano che sul territorio provinciale lunedì e martedì le giornate saranno caratterizzate da alternanza di sole e nubi con temperature sotto la media del periodo, ma in graduale ripresa specie nei valori massimi. Mercoledì, giovedì e venerdì sarà invece perlopiù soleggiato e caldo, con possibilità di rovesci e temporali pomeridiani, specie in montagna. La colonnina di mercurio tornerà quindi a salire e tra mercoledì e giovedì le temperature massime previste in Trentino sfiorano i 35 gradi.