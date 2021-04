FOTO e VIDEO. Burrasca nel veronese tra grandine, pioggia e vento: vie e strade si coprono di bianco e diventano fiumi

Il Dipartimento di Protezione civile ha emesso un avviso in quanto è atteso un peggioramento del meteo, in particolare da sabato 1 maggio con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte, in estensione a Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto

VERONA. Una violentissima grandinata è scesa nel veronese, particolarmente colpita la zona di Sommacampagna, Marcellise e Mezzane, così come in parte l'area nord occidentale del capoluogo scaligero.

Grandine, pioggia e vento si sono abbattuti sulla zona intorno alle 17.30 di oggi, venerdì 30 aprile. In alcune aree la pioggia intensa ha trasformato strade e vie in veri e propri fiumi. Diversi gli interventi della macchina dei soccorsi per garage e scantinati allagati, ma anche per risolvere diverse criticità. Sono molti i danni, soprattutto alle colture.





Il Dipartimento di Protezione civile ha emesso un avviso in quanto è atteso un peggioramento del meteo, in particolare da sabato 1 maggio con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte, in estensione a Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.





I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrice e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani l'allerta gialla in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte.