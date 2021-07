Maltempo, Andalo si colora di bianco ma non è neve, è grandine. Nubifragio e forte vento (VIDEO) anche in Piana Rotaliana

Dopo il caldo afoso degli scorsi giorni era previsto un rischio temporali nel pomeriggio di oggi tanto che la Provincia invitava le persone ad evitare escursioni in quota ed eventi all'aperto. Meteotrentino prevede ''un aumento della probabilità di sviluppo di rovesci e temporali, anche intensi con grandine e forti raffiche di vento, soprattutto in serata e nella notte''

TRENTO. Qualche giorno fa i danni si erano concentrati tra i Comuni di Predaia e Ville d'Anaunia, e Mezzocorona e Roverè della Luna. Danni all'agricoltura che Codipra aveva stimato in 40 milioni di euro di valori assicurati. A colpire vigneti e meleti, soprattutto, era stata la grandine, con forti raffiche di vento e pioggia molto intensa. Esattamente quel che si è registrato questo pomeriggio, ancora una volta in Piana Rotaliana (nel video qui sotto siamo a Nave San Rocco) e sulla Paganella. I fenomeni atmosferici, dalle prime informazioni, però, sono stati molto più brevi di tre giorni fa quindi la speranza è che i danni siano molto più contenuti.

Ad Andalo, in particolare, intorno alle 16 un violento nubifragio ha colpito il paese lasciando sulla strada diversi centimetri di ghiaccio. La grandinata, infatti, è stata molto intensa anche se, fortunatamente, ridotta nel tempo. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire, ancora una volta, per un allagamento nello scantinato della Comunità di Valle (situazione già vista proprio tre giorni fa in occasione della violenta ondata di maltempo che aveva colpito parte del Trentino) e per altri piccoli interventi in abitazioni sempre legati ad allagamenti con il borgo che si è letteralmente colorato di bianco. Situazione simile anche a Molveno.





La Provincia, pochi giorni fa, metteva in allerta la popolazione raccomandandosi di evitare camminate in montagna o eventi all'aperto nel pomeriggio proprio per i temporali previsti anche in forma molto intensa. Meteotrentino per oggi prevedeva ''nuvolosità irregolare più consistente dal pomeriggio, con aumento della probabilità di sviluppo di rovesci e temporali, anche intensi con grandine e forti raffiche di vento, soprattutto in serata e nella notte''.

Per i prossimi giorni la situazione dovrebbe restare quella attuale con un peggioramento martedì e un conseguente miglioramento nei giorni successivi: ''Lunedì tratti soleggiati al mattino, dal pomeriggio fitti annuvolamenti con rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità. Martedì precipitazioni diffuse, anche a carattere di forte rovescio o temporale, in esaurimento in serata. Mercoledì tempo in miglioramento. Giovedì e venerdì in prevalenza soleggiato e caldo''.