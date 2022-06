Maltempo, violenta grandinata sul Trentino (FOTO e VIDEO): dalla val di Non alla piana Rotaliana colpite diverse aree del territorio

TRENTO. Grandinata in diverse aree della valle di Non, colpite anche alcune zone della val di Sole, della piana Rotaliana e della Valsugana. Una perturbazione si è scaricata su ampie zone del Trentino.

Molte le chiamate ai vigili del fuoco per risolvere alcune criticità tra piante pericolanti, rami caduti a terra e allagamenti di scantinati e di garage, così come problemi causati da pioggia e grandine. A Trento l'Istituto professionale Pertini è stato invaso dall'acqua (Qui articolo).

E' presto per valutare eventuali danni, ma l'intensa perturbazione non lascia tranquilli moltissimi agricoltori per l'ennesima grandinata e già alle prese con i rincari delle materie prime, con la risalita dei costi e dei prezzi delle bollette.



(Alta val di Non)



Dopo le temperature molto elevate registrate negli scorsi giorni con i problemi legati alla siccità, le previsioni avevano indicato un rapido peggioramento del meteo con "forti temporali".



(Zona località Brez e Castelfondo in val di Non)



La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla fino a mercoledì 22 giugno: sono previsti anche nei prossimi giorni fenomeni intensi con grandine, raffiche di vento e precipitazioni abbondanti in poco tempo" (Qui articolo).



(Alta val di Non)



Colpiti anche l'Alto Adige e la zona del Bellunese. Nell'area di Arsiè non è mancata la grandine con i chicchi che hanno raggiunto le dimensioni di palline da golf (Qui video).