Maltempo, in Trentino scatta l'allerta gialla per forti temporali: in arrivo grandine, precipitazioni abbondanti e intense raffiche di vento

La Protezione civile trentina lancia l'allerta gialla: per condizioni di instabilità atmosferica che dureranno indicativamente fino a domani (mercoledì 22 giugno), dal pomeriggio e nella serata di oggi è previsto l'arrivo di forti temporali