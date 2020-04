Il Garda nelle morsa del coronavirus, oltre 1.300 contagi tra la sponda bresciana e quella trentina ma c'è chi è ancora indenne

Sotto i 100 casi ma comunque con dati altissimi ci sono Lonato del Garda e Riva del Garda. Non figurano Magasa, il piccolo comune al confine col Trentino che si trova tra il Lago di Garda e il Lago d'Idro, e nemmeno Limone sul Garda che rimangono senza contagi

TRENTO. Sono ben oltre 1.000 le persone contagiate sulle sponde trentine e bresciane del Garda. Dei numeri molto alti e sono 128 le persone che hanno perso la vita (dati fermi a ieri per uniformarli). E se la zona del veronese è quella più colpita del Veneto dal coronavirus superando anche la provincia di Padova con 2405 contagi (contro i 2403 di Padova) ma non abbiamo i dati scorporati per poter fare il focus sui comuni lacustri. Ci concentriamo su quelli della sponda bresciana e trentina.

In assoluto Arco è il luogo dove ci sono più contagi con addirittura 263 casi (e 13 decessi), segue Montichiari con 189 casi (e 19 decessi) e Desenzano con 125 (con 20 decessi). Sotto i 100 casi ma comunque con dati altissimi ci sono Lonato del Garda (88 casi e 14 decessi) e Riva del Garda (con 81 casi e 3 decessi). Non figurano, invece, Magasa, il piccolo comune al confine col Trentino che si trova tra il Lago di Garda e il Lago d'Idro e nemmeno Limone sul Garda che, quindi, rimangono senza contagi.

Lato bresciano

Bedizzolle 47 (6)

Calcinao 64 (6)

Calvagese della Riviera 8 (1)

Capovalle 2 (0)

Desenzano 125 (20)

Gardone Riviera 20 (2)

Gargnano 8 (0)

Gavardo 94 (6)

Lonato del Garda 88 (14)

Manerba del Garda 22 (2)

Montichiari 189 (19)

Padenghe sul Garda 26 (2)

Polpenazze del Garda 12 (1)

Pozzolengo 12 (3)

Prevalle 22 (4)

Puegnago del Garda 11 (2)

Salò 61 (7)

San Felice del Benaco 18 (3)

Sirmione 29 (4)

Soiano del Lago 8 (1)

Tignale 2 (0)

Toscolano Maderno 21 (2)

Tremosine 4 (2)

Vallio Terme 11 (0)

Valvestino 2 (0)

906 e 100 morti

Lato trentino

Arco 263 (13)

Drena 9 (0)

Dro 59 (12)

Nago Torbole 9 (0)

Riva del Garda 81 (3)