Lutto nel mondo della cultura trentina, si è spento il sorriso di Ierma Sega

ROVERETO. “Uno spirito brillante” e ancora “Una donna forte, coraggiosa, piena di allegria”. Mondo della cultura e non solo in Trentino in lutto per la scomparsa di Ierma Sega, mamma, insegnante e scrittrice.

Da anni combatteva contro la malattia che negli ultimi mesi, purtroppo, aveva avuto un rapido declino. Nulla, però, l'aveva fermata riuscendo a vivere ogni giorno mettendosi al servizio della comunità che tanto amava.

Era riuscita con le sue parole a raccontare la malattia anche ai bambini con il libro “La pazienza dei sassi” che è stato pubblicato grazie ad una raccolta fondi incredibile.

Tantissimi i messaggi di condoglianze che sono arrivati anche sui social dove viene sottolineata la sua sensibilità ed umanità ma anche la capacità di Ierma di emozionare con le parole.

La camera ardente è stata allestita all'ospedale Santa Maria del Carmine mentre l'ultimo saluto si terrà domani pomeriggio alle 17 al cimitero di San Marco.