M49 è fermo in cima alla Marzola, il segnale conferma che si è spostato solo di un centinaio di metri nella notte

TRENTO. E' fermo nella parte alta della Marzola. Papillon dopo la sua seconda fuga dal Casteller ha risalito la montagna e si è fermato in un'area piuttosto isolata e in quota della Marzola. Lo confermano i forestali della Provincia che da ieri sono attivi per presidiare la zona e controllare la localizzazione dell’animale attraverso i segnali emessi dal radiocollare e dalle marche auricolari.

L'ormai sempre più mitico M49 è fuggito (dopo la prima fuga di un anno fa e la successiva cattura in aprile) nel corso della notte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio ed è riuscito a superare la barriera elettrica a raggiungere l’ultima recinzione, e a spaccare la rete elettrosaldata: M49 ha piegato l’inferriata di 12 millimetri fino a ricavare un’apertura sufficiente per scivolare all’esterno e da lì a dirigersi verso la Marzola. "Si trova nella parte alta della montagna - spiegavano ieri i tecnici - una zona difficilmente accessibile e quindi siamo tranquilli, ma si prevede di informare la popolazione. Le squadre sono operative h24, la batteria del collare dura due anni, ma la speranza è quella di prenderlo prima".

L’orso ha passato la notte spostandosi solo di un centinaio di metri, quindi rimanendo sostanzialmente nella stessa zona della Marzola dopo la sua fuga dal recinto del Casteller. Nel frattempo, al Casteller, questa mattina i tecnici dell’Ispra hanno affiancato il Corpo forestale trentino per ispezionare il punto dal quale l’orso è riuscito a scappare. Gli elementi raccolti serviranno sia a ricostruire con maggiore precisione la dinamica del fatto, ma anche per opportune valutazioni riferite ad un eventuale miglioramento del livello di protezione offerto dalla struttura.