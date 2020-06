Maltempo: allerta gialla su Veneto, Friuli e Lombardia. Piogge e temporali anche in Trentino per tutta la settimana

TRENTO. Una vasta area depressionaria, presente su gran parte dell’Europa, sta provocando instabilità su alcune regioni settentrionali dell’Italia che saranno attraversata da piogge e fenomeni temporaleschi.

Sulla base dei fenomeni previsti e di quelli già in atto, la protezione civile ha diramato per la giornata di oggi (lunedì 29 giugno) l’allerta gialla su gran parte del Friuli-Venezia Giulia e su alcuni settori di Lombardia e Veneto. L’allerta gialla resterà in vigore fino alla mattina di domani, 30 giugno, nei settori Piave, Livenza, Lemene e Tagliamento in Veneto.

I fenomeni meteo avversi, impatteranno sulle diverse aree del Paese e potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Maltempo, benché per la protezione civile di minor entità, è previsto anche sul Trentino-Alto Adige. Per quanto riguarda il territorio provinciale Meteotrentino prevede nella giornata di oggi lo sviluppo di rovesci e temporali localmente sparsi ma intensi.

Sempre in Trentino, martedì ci saranno parziali schiarite alternate ad annuvolamenti con possibili deboli precipitazioni sparse e temperature in calo. Mercoledì e giovedì tempo estivo ma con probabili rovesci e temporali sparsi al pomeriggio-sera. Venerdì parziali schiarite alternate ad estesi annuvolamenti con probabili precipitazioni diffuse. Sabato tempo estivo in miglioramento.