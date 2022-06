Maltempo, piogge e temporali violenti in arrivo: allerta gialla sull'Alto Adige e su tre regioni del nord

BOLZANO. Allerta gialla in tre regioni e in una provincia autonoma per questo pomeriggio-sera: lo ha annunciato la Protezione civile nazionale per ondate di maltempo anche molto intenso su Alto Adige, in estensione a Piemonte, Lombardia e successivamente al Veneto. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi l'allerta gialla per l'Alto Adige e per quella di domani, venerdì 3 giugno, per rischio temporali su settori di Lombardia, Piemonte e Veneto.





E anche in Trentino sono annunciati fenomeni anche intensi su varie zone della provincia. L'attenzione, quindi, deve restare alta soprattutto per quanto riguarda le aree agricole già colpite a più riprese in queste settimane di primavera da violente grandinate, vento e piogge molto intense ma incapaci di ''nutrire'' veramente la terra e scongiurare il fenomeno della siccità.

La Pat al riguardo spiega che: ''Dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 giugno, e fino a martedì della prossima settimana è previsto tempo estivo, ma si potranno sviluppare rovesci e temporali sparsi che localmente potrebbero risultare di forte intensità, con precipitazioni abbondanti, grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. La previsione è incerta, ma lo sviluppo dei temporali sembra più probabile nella serata di oggi e in nottata, al pomeriggio-sera di venerdì e al pomeriggio-sera sia di domenica che di lunedì. Le precipitazioni saranno probabilmente più diffuse martedì, con un netto calo delle temperature massime''.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione