Torna il maltempo: rischio grandine, violenti acquazzoni, vento e fulmini

TRENTO. Torna il maltempo e la protezione civile del Trentino avverte che potrebbero verificarsi anche eventi importanti simili a quelli delle scorse giornate. I temporali potrebbero svilupparsi tra il pomeriggio-sera di sabato e le prime ore di domenica.

''I fenomeni potranno risultare localmente intensi ed accompagnati da grandine, frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti in poco tempo - spiegano dalla Provincia di Trento -. Nella mattina e nelle ore centrali di domenica il tempo sarà più soleggiato ma altri rovesci e temporali sparsi potranno svilupparsi tra il tardo pomeriggio e la serata''.

E per le aree che circondano il Trentino è stata emessa anche un'allerta gialla dalla Protezione civile nazionale. Le zone interessate sono in Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano. In Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale. E in Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Il rischio è che si ripresentino fenomeni localmente forti tra grandine e vento. Negli scorsi giorni, infatti, il 70% del territorio è stato colpito da una o più volte dalla grandine, fortunatamente spesso in aree montane sulle quale non insistono colture specializzate. Questo quanto emerge dallo studio condotto da Hypermeteo, start up innovativa specializzata nella rianalisi ad alta risoluzione dei dati meteo, che vede tra i soci fondatori Asnacodi Italia.