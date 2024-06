L'allarme della protezione civile: ''Forti temporali, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento''. Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto ancora colpite dal maltempo

TRENTO. Allerta arancione sulla zona ''Laghi e Prealpi Orientali'' nel Bresciano e sulle Orobie Bergamasche oltre alla Bassa e Alta pianura orientale sempre nel Bresciano. Allerta gialla nei territori vicini, dal Trentino all'Alto Adige per arrivare al Veneto.

Un nuovo impulso perturbato, di origine atlantica, in rapido avvicinamento alle regioni settentrionali del nostro Paese, porterà ancora condizioni di instabilità, tra la sera di oggi e la giornata di domani, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, specie su Lombardia e Triveneto.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche .

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 9 giugno, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto e sulle Province Autonome di Trento e Bolzano, oltre al persistere di tali fenomeni sulla Lombardia. Gli eventi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti fulminazioni, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 10 giugno, allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia, allerta gialla, Trentino-Alto Adige e Veneto, su parte di Lombardia e Toscana.

Per quanto riguarda il Trentino, nel dettaglio, questo il quadro della protezione civile: ''Dal pomeriggio e soprattutto nella serata o tarda serata di oggi il passaggio di una saccatura in quota in moto verso est determinerà lo sviluppo di rovesci e temporali localmente intensi che potrebbero essere associati a grandine di medie dimensioni, forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e precipitazioni abbondanti in poco tempo. I fenomeni temporaleschi intensi potrebbero verificarsi già nel pomeriggio a carattere isolato mentre sono attesi più diffusi in serata o tarda serata. I primi giorni della prossima settimana il tempo rimarrà instabile, a tratti perturbato, con temperature in calo”.

Insomma, grandine, fulminazioni, forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti che potrebbero creare qualche disagio sulla viabilità e sulle reti di comunicazione. L'indicazione alla cittadinanza è quella di “porre attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi e veicoli; ed evitare di sostare sotto gli alberi, impalcature, cartellonistica, segnaletica, pali o presso edifici con coperture instabili”.