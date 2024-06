Meteo, rovesci e temporali in arrivo: scatta l'allerta in gran parte del Nord Italia. Ecco le previsioni per il Trentino

Dalla Lombardia, dove l'allerta sarà arancione nelle aree montane, al Veneto fino alla Provincia di Bolzano, il dipartimento di Protezione civile ha emesso un'allerta gialla per la fase di maltempo prevista per domani. Il Trentino, al momento, non è stato incluso nell'avviso ma gli esperti di Meteotrentino avvertono della possibilità, sia nella serata di oggi che nella giornata di domani, di temporali anche intensi viste le elevate energie in gioco