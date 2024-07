Maltempo, in Alto Adige domenica da “allerta gialla”: e anche in Trentino tornano precipitazioni e meteo instabile

Temporali e piogge, in particolare nel pomeriggio, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

BOLZANO. Allerta gialla in quattro regioni: le ultime previsioni meteo inviate dalla Protezione Civile nazionale mettono in preallarme Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e anche Alto Adige.

Effetto di un sistema perturbato di origine nord-atlantica che, transitando sulla Francia, determinerà sin dal primo mattino di domani, domenica 21 luglio, condizioni di spiccata instabilità, con fenomeni a prevalente carattere temporalesco.

I fenomeni, in particolare nel pomeriggio, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta gialla in provincia di Bolzano, insomma.

Ma anche in Trentino, come raccontato dagli esperti di Meteotrentino (QUI L’ARTICOLO) si torneranno a vedere, nella giornata di domenica nuove precipitazioni e una situazione di instabilità che durerà ancora per qualche giorno.