Maltempo, allerta gialla sulle Dolomiti: previsti forti temporali e grandinate dal Trentino al Bellunese passando per l’Alto Adige

Secondo la protezione civile, che nella zona delle Dolomiti ha diramato l’allerta gialla, saranno possibili locali rovesci e temporali anche intensi. Attenzione anche per la grandine

TRENTO. A causa del maltempo in arrivo la protezione civile ha diramato un’allerta gialla su Alto Adige e la zona dell'Alto Piave per le giornate di oggi e domani (martedì 21 giugno). Per questo le autorità predicano cautela.

Come spiega la Regione Veneto “un leggero cedimento del promontorio anticiclonica e una perturbazione a nord est dell’arco alpino potranno marginalmente interessare con fasi di instabilità le zone montane orientali del Veneto. Visti i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti”.

Nella zona delle Dolomiti, dall’Alto Adige al Veneto bellunese, saranno possibili locali rovesci e temporali nelle ore pomeridiane e serali di entrambe le giornate, in particolare sulle Dolomiti dove non si esclude qualche fenomeno intenso.

Anche l’amministrazione comunale di Valdaone, in Trentino, ha lanciato l’allarme: “Si comunica che a partire dal tardo pomeriggio di oggi e fino a mercoledì le condizioni di instabilità atmosferica potranno dar luogo a rovesci e temporali che localmente potranno risultare intensi (precipitazioni abbondanti, grandinate, forti raffiche di vento e frequenti fulminazioni)”.