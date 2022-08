Ondata di maltempo sul Nord Italia: allerta gialla per Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, e altri 4 territori

L’allerta gialla della protezione civile è scattata per 8 regioni: “I temporali saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”

TRENTO. Un’importante perturbazione di origine atlantica ha raggiunto l’Italia determinando un sensibile peggioramento delle previsioni meteo sulle regioni del Nord. Secondo la protezione civile, nel corso delle prossime ore, il maltempo si estenderà su gran parte del Nord e parte del Centro, con fenomeni che localmente potranno risultare di forte intensità.

Proprio per questo la protezione civile ha diramato un’allerta gialla per 8 regioni perché il maltempo potrebbe determinare delle criticità idrogeologiche in diverse località. L’avviso dal pomeriggio di oggi, martedì 30 agosto, interessa i seguenti territori: Piemonte, Lombardia, Veneto, le province di Trento e Bolzano, Liguria ed Emilia-Romagna, con il maltempo che si estenderà successivamente a Toscana e Marche.

I fenomeni, prevalentemente con carattere temporalesco, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Con i temporali potrebbero verificarsi pure allagamenti, frane, smottamenti e ruscellamenti. La protezione civile non esclude che in determinate zone la viabilità possa essere interrotta.

La protezione civile invita a prestare la massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi, evitando di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo. È sconsigliato inoltre avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe e ai versanti che possono subire smottamenti.