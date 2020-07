Nell'Alto Garda torna a farsi vedere la lince

GARDA. Torna a farsi vedere la lince nell'Alto Garda. L'animale compare nelle immagini della fototrappola che è stata posizionata da Ersaf per il monitoraggio della fauna selvatica al confine tra il Trentino e l’area demaniale della foresta gardesana occidentale.

Alla fine dello scorso anno era stata confermata la presenza della lince B132 in Val di Ledro. Nei giorni scorsi è stato registrato il raro doppio transito dell’animale a distanza di sole 48 ore: lo scorso 8 giugno, all’inizio del pomeriggio, il mammifero è entra in Lombardia e già il 10, a notte fonda, ne è uscito passando esattamente per lo stesso punto, sotto l’occhio elettronico attento a registrare ogni movimento insolito nel bosco.

B132, è nato nel nord della Svizzera nel 2006 ed è stato munito di radiocollare che ha permesso di seguirne gli spostamenti nel tempo. Già l'anno successivo era emigrato in Italia, prima in Lombardia e poi, più stabilmente, in Trentino da cui ogni tanto ha effettuato delle “incursioni” nel territorio bresciano.