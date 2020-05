Omicidio nella notte, un uomo è stato accoltellato a morte. In corso le indagini dei carabinieri

VERONA. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per un omicidio avvenuto nella notte a Legnago.

Il fatto, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto tra la mezzanotte e l'una. Tutto sarebbe iniziato da un incontro tra due uomini per l'acquisto di cocaina che però non sarebbe andato per il vesto giusto.

I due, infatti, in primo momento si sarebbero scontrati verbalmente, poi anche fisicamente fino a quando è spuntato un coltello. Un uomo, originario dell'Est Europa, è stato accoltellato a morte.

Da parte dei militari sono in corso verifiche serrate per riuscire a capire quello che è esattamente successo.