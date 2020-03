Paura a Trento, una persona scivola e viene investita dall’autobus

TRENTO. E’ successo intorno alle 23e30 della notte di sabato 29 febbraio quando in piazza Fiera una persona è stata travolta dall’autobus.

La dinamica non è del tutto chiara, ma stando a quanto riferiscono alcuni testimoni la persona stava correndo vicino all’autobus, probabilmente nel tentativo di raggiungerlo in tempo, quando è inavvertitamente scivolato venendo poi investito dal mezzo. La persona travolta dall’autobus potrebbe essere scivolata a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Il ferito è stato trasportato all’ospedale

Le persone presenti che hanno assistito alla scena concordano sul fatto che il mezzo pesante, della Linea 3 proveniente da via Santa Croce, stesse procedendo adagio è solo grazie alla prontezza di riflessi del conducente si è potuta evitare la tragedia.

L’autista infatti è riuscito ad arrestare tempestivamente il mezzo evitando che la persona coinvolta venisse schiacciata dalle ruote.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e sanitari. La persona travolta dall’autobus è stata imbarellata e trasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento. Stando alle prime informazioni il ferito non sarebbe grave, rimasto cosciente per tutto il tempo si trova ricoverato in ospedale.

Le forze dell’ordine si occuperanno dei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nel frattempo un autobus sostitutivo è partito dall’interporto per concludere la corse dell’altro mezzo rimasto coinvolto nell’incidente.