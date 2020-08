Paura per due escursionisti 67enne, costretti ad una notte all'addiaccio dopo essersi incrodati in fondo ad una valle

Paura per due escursionisti di 67 anni, rimasti incrodati in fondo alla valle di San Lucano, nell'Agordino. Partiti per una traversata degli Altipiani del Rosetta, si sono trovati nella condizione di non poter più proseguire. L'allarme lanciato ai soccorsi è arrivato senza che potessero comunicare le coordinate. Così, dopo una notte di ricerca, i due sono stati finalmente tratti in salvo dall'elicottero di Trentino emergenza