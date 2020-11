Per smontare volante e cruscotto bastano pochi minuti, torna a colpire la banda delle Bmw

Questa potrebbe essere almeno la quarta automobile presa di mira, nell’Alto Garda è tornata in azione la “banda delle Bmw”. L’appello della vittima: “Fate attenzione, se qualcuno ha visto qualcosa di sospetto contattate le autorità. La mia auto non è la prima che colpiscono”

RIVA DEL GARDA. L’ultimo episodio risale allo scorso 27 novembre, solo pochi giorni fa nella zona dell’Alto Garda è tornata in azione la “banda delle Bmw”, un gruppo di malviventi molto esperti che si sono specializzati nel furto (e la successiva ricettazione) delle parti più costose delle automobili.

I ladri in questione infatti, prendono di mira soprattutto le Bmw, preferendo i modelli più accessoriati, a sparire però non è l’intera auto ma il volante e parte del cruscotto, se capita anche il navigatore. L’ultimo furto è avvenuto all’altezza di viale Trento, a Riva del Garda, stando a quanto riferito dalla vittima il colpo potrebbe essere stato effettuato tra le 15e30 e le 18e30, praticamente in Centro. Nelle ultime settimane altri tre mezzi sarebbero stati colpiti.

Il fondato sospetto è che possa trattarsi della stessa banda che già colpito in Trentino lo scorso anno, proprio a Riva del Garda ma anche nel Comune di Vallelaghi. Il modus operandi è sempre lo stesso: se non può procedere in altro modo i malviventi sfondano un finestrino, aprono la vettura, e in poco tempo l’interno dell’abitacolo viene svuotato dei pezzi più importanti e meglio rivendibili. Bastano meno di 10 minuti per effettuare un furto, circostanza quest’ultima che consente alla banda di colpire anche in pieno centro e in zone frequentate della città.

In questo caso la vittima, il proprietario di una Bmw, ha rivolto un appello sui social per cercare di individuare i responsabili: “Se qualcuno ha visto qualcosa di sospetto contattate le autorità. Per favore fate girare parlatene e condividete prima che succeda ad altri. La mia auto non è la prima che colpiscono, questa gente dev’essere fermata, fate attenzione”.