Sull'Alto Garda in azione la banda delle Bmw: smontano il volante e rubano anche gli accessori

RIVA DEL GARDA. Due colpi in serie messi a segno a distanza di poco tempo l'uno dall'altro. In entrambi i casi sembra esserci la stessa firma visto che ad essere colpita è sempre una Bmw e nel bottino rientrano componenti dell'auto come il volante.

Insomma niente borsette o zainetto dimenticato sul sedile. In questo caso i ladri parrebbero interessati proprio agli ''interni'' della macchina. Il primo furto è stato compiuto a Torbole. In questo caso i malfattori avrebbero agito con tutta calma, anche se sicuramente si tratta di professionisti che in pochi minuti riescono a ''ribaltare'' il veicolo smontando il volante e smantellando buona parte degli accessori, la radio e il computerino di bordo.

Tutto è stato fatto in maniera scientifica, da mani esperte che sapevano perfettamente quali viti svitare, come e quando. Il secondo colpo, invece, è avvenuto a Riva del Garda nella centralissima Viale Rovereto. In questo caso il furto sarebbe andato meno bene forse perché qualcuno o qualcosa ha messo in fuga i ladri che non hanno fatto in tempo a smontare la macchina come nel caso di Torbole.

Alla fine si sono ''accontentati'' del volante e poi si sono prontamente allontanati. Sul caso stanno indagando i carabinieri. In primavera furti di questo tipo si erano verificati a Trento, in zona Canova, per esempio e lo scorso dicembre in Valsugana.