Referendum, affluenza sopra il 12%. Veneto e Trentino-Alto Adige le Regioni più virtuose: ha già votato più del 16% degli aventi diritto

L’affluenza nazionale nei comuni chiamati al voto, all’appello di mezzogiorno, supera di poco il 15% (in provincia di Bolzano è intorno al 14,8%, il Trentino non pervenuto). Per il referendum ha votato il 12,3% degli italiani

TRENTO. Sono da poco stati diramati i dati sull’affluenza registrata alle 12 di oggi, domenica 20 settembre, per il referendum si sono recati a votare oltre il 12% degli italiani (12,3% per la precisione), mentre per le comunali l’affluenza sorpassa il 15%. I seggi sono stati aperti alle 7 e lo rimarranno fino alle 23 (domani solo fino alle 15).

Per il momento le Regioni più virtuose (sul voto referendario) sono Veneto e Trentino-Alto Adige dove l’affluenza a mezzogiorno ha superato il 16%. In Valle d'Aosta (i dati sono arrivati in leggero ritardo) si è toccato il 18,2%. Al contrario, l’affluenza minore è stata registrata in in Sicilia dove si è recata alle urne una percentuale di poco superiore al 6,4%.

Come già anticipato le comunali stanno facendo registrare un affluenza maggiore: il dato globale a livello nazionale dice che ha già votato oltre il 15% degli aventi diritto. Il Trentino non registra l’affluenza di mezzogiorno, mentre nella provincia di Bolzano, sempre in riferimento alle amministrative, ha già votato il 14,8% degli aventi diritto.

Nei seggi devono essere osservate in maniera scrupolosa le norme per il contenimento del coronavirus. Proprio per questo per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina da parte degli elettori e di ogni altro soggetto che ha diritto ad entrarvi, come i rappresentanti di lista. Occorre poi sempre igienizzarsi le mani o utilizzare i guanti.

Ovviamente per conoscere i risultati si dovrà aspettare fino a domani. Per quanto riguarda lo spoglio delle schede si inizierà da quelle referendarie, gli scrutatori partiranno con il conteggio dei voti dalle 15. Per i primi dati delle regionali e delle comunali si dovrà attendere martedì, 22 settembre.