Ricerca notturna nei boschi sopra Mattarello: una donna esce con i cani e non torna a casa. Salvata in mattinata

TRENTO. Era uscita con i cani la sera nei boschi sopra casa, nei dintorni di Mattarello, ma non ha più fatto ritorno al suo appartamento e così è scattato l'allarme. Questa notte verso le 3 l'area operativa Trentino centrale del soccorso alpino e speleologico, insieme ai vigili del fuoco, ha avviato la ricerca di una donna di Mattarello di 46 anni che non aveva fatto ritorno a casa da un'uscita serale nei boschi nei dintorni di Mattarello e che non era rintracciabile al cellulare.

L'allarme è stato dato dai familiari della donna che non vedendola rincasare si sono preoccupati e hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112. Subito è scattata la procedura per le ricerche. Il coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico ha organizzato le operazioni facendo intervenire nell'area sopra Mattarello circa 25 operatori delle stazioni Trento-Monte Bondone e Paganella Avisio, 2 unità cinofile del soccorso alpino trentino e 4 unità cinofile della scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe.

Le squadre di terra, supportate anche dai droni messi a disposizione dai vigili del fuoco, hanno cominciato a perlustrare i boschi nei dintorni di Mattarello per poi allargare l'area di ricerca fino al ritrovamento della donna sotto l'abitato di Valsorda poco prima delle 10 di questa mattina. La donna si trovava nel bosco a una quota di circa 450 metri, impossibilitata a proseguire a causa di un trauma alla gamba. La donna, infatti, aveva subito un infortunio mentre camminava tra i boschi e, probabilmente, spostandosi nella notte tra gli alberi aveva perso l'orientamento.

Una volta rintracciata e appurato che non era ferita gravemente è stato fatto intervenire l'elicottero che, con il supporto delle squadre di terra, ha recuperato la donna a bordo del velivolo con il verricello e l'ha trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento.