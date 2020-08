Scivola nel bosco e sbatte violentemente testa e schiena, gli alberi abbattuti dal maltempo rendono difficile l'intervento di soccorso

Da 4 anni in Agire e da circa 24 mesi coordinatore del capoluogo per il movimento, Corazza ha 44 anni, risiede a Roncafort, sposato con 2 bimbi di 4 e 6 anni. E' occupato in un'azienda privata nel settore del commercio e ricopre il ruolo di consulente e vendita di arredamento tessile per strutture ricettive in tutta la provincia: "Contenti di aver appoggiato Carli, soprattutto dopo che la coalizione ha trattato in quel modo Baracetti"