Fungaiolo scivola tra gli alberi schiantati e si ferisce alla schiena: recuperato con l'elicottero e trasportato al Santa Chiara

Una volta individuato il luogo dell'incidente dall'alto, mentre la squadra via terra raggiungeva l'infortunato per prestargli la prima assistenza, l'elicottero ha verricellato il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica. L'uomo, cosciente, è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato a bordo del velivolo per il trasferimento nell'ospedale