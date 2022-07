Scivola lungo un pendio e ruzzola per decine di metri fermandosi in un luogo impervio. Difficile intervento del soccorso alpino per salvare un escursionista

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno sentito le urla di aiuto, l'incidente nella zona del lago Speccheri in Vallarsa, sotto la strada statale 46, sul versante sinistro della Val delle Prigioni