Scontro fronto-laterale tra due macchine, distrutta una porsche. Due feriti gravi elitrasportati al Santa Chiara

La Lega per le elezioni amministrative in Alto Adige lancia lo slogan (usato anche altrove in Italia) che mostra una profonda distanza dai fatti e dalla storia provinciale di uno dei territori con maggior autonomia del Paese. La segretaria del Pd: “I territori non sono protettorati da ‘svendere’ ma Comunità forti della loro storia, Salvini stia in Parlamento”