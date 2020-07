Si scontra con la moto contro un camion, muore Walter Magnani. Lascia due bimbi piccoli. Domenica avrebbe compiuto 26 anni

SONICO. Si chiamava Walter Magnani ed era originario della Val di Non (di Segno ed aveva frequentato l'Enaip di Cles) il 25enne morto ieri pomeriggio nel terribile schianto contro un camion sulla strada del Tonale. Il giovane domenica avrebbe compiuto 26 anni e lascia una moglie e due figli piccoli di cui un bambino di soli 4 anni e una bambina di quasi 3 anni. Lui da tempo abitava in una frazione del comune di Edolo e faceva il boscaiolo.

Ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, stava percorrendo la statale 42 del Tonale e si trovava all'altezza dell'Eurospin di Sonico, nel bresciano. Il motociclista, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, non sarebbe riuscito a frenare in tempo, mentre attraversava via Nazionale, finendo contro il rimorchio di un mezzo pesante che aveva iniziato la manovra per entrare in un parcheggio.

Fatale la carambola e i colpi subiti nella caduta. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di zona e polizia stradale per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico. I pompieri e le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre da Trento è decollato l'elicottero per raggiungere Sonico.

Magnani, però, è deceduto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. A lungo i sanitari hanno tentato di rianimarlo, per quasi mezz'ora, prima che venisse dichiarato il decesso: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica dell'ospedale di Edolo e un'ambulanza di Camunia Soccorso e l'elicottero partito di Trentino emergenza è rientrato a Trento.