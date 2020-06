Si scontra con un'auto in centro a Trento. Sabato di incidenti con coinvolte diverse moto

L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto poco dopo le 18.15 in Piazza Centa. Ma, tra i vari, due incidenti si sono verificati ad Avio, uno in Valsugana e uno in Val di Fassa

TRENTO. Giornata con tantissimi incidenti quest'oggi in tutto il Trentino molti dei quali avvenuti a motociclisti. L'ultimo in ordine di tempo si è verificato in città a Trento all'incrocio tra via Petrarca, via Vannetti e Piazza di Centa. Ad avere la peggio, come detto, un motociclista che si è scontrato con un'auto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18.15 e dalle prime ricostruzioni l'sembra che l'auto stesse uscendo da via Vannetti e, come purtroppo spesso accade in quell'incrocio, all'altezza dello stop ha centrato la motocicletta che stava provenendo da piazza Centa. L'impatto non è stato particolarmente violento ma è bastato a sbilanciare la moto e a far cadere a terra il centauro che ha finito per sbattere sull'asfalto.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e sono stati allertati i sanitari. Sono giunte due ambulanze che hanno recuperato il ferito e, dopo le prime cure, lo hanno portato all'ospedale Santa Chiara.

Altri incidenti motociclistici si sono verificati in diverse zone della provincia: tra questi uno ad Avio, poco prima di mezzogiorno, fortunatamente senza gravi conseguenze, a Castello Tesino poco prima delle 15 sulla strada del Morello direzione Grigno con coinvolto un giovane 26enne, che anche in questo caso non ha riportato gravi ferite. Ancora ad Avio, mezzora dopo, in un incidente sono rimaste coinvolte quattro persone e ancora questa mattina alle 11.30 si verificato uno scontro tra una moto e un camper in Val di Fiemme sulla statale 50 all'altezza di Bellamonte.