Tamponamento a catena verso Ravina, disagi al traffico a Trento Sud

TRENTO. Tamponamento a catena lungo la strada provinciale 90 verso l'abitato di Ravina. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 e ha visto coinvolte tre auto. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, è intervenuta la polizia locale, ma dalle prime ricostruzioni uno dei veicoli avrebbe rallentato improvvisamente tra le strisce pedonali e la fermata dell'autobus in via del Ponte subito dopo la rotonda che, nelle altre direzioni, porta in tangenziale e in via al Desert.

L'impatto, in particolare quello tra due auto è stato piuttosto importante ed entrambi i veicoli sono rimasti seriamente incidentati, uno sul fianco sinistro nella parte anteriore e l'altro sul fianco destro nella parte posteriore. Fortunatamente nessuna delle persone che si trovavano a bordo dei veicoli ha riportato conseguenze.

Disagi, invece, si sono verificati al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ravina per far defluire il traffico (è stato deviato sulla corsia rimasta libera a senso alternato), aiutare a rimuovere i mezzi e occuparsi della pulizia della sede stradale.