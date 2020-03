Tragedia a Torbole, 23enne trovato senza vita in casa

RIVA DEL GARDA. Era arrivato dalla Sardegna e si trovava in Trentino in attesa di una stagione di lavoro. Gian Mario Muru, 23 anni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Torbole.

Sulle cause della morte sono in corso degli accertamenti ed è stata disposta l'autopsia.

Il ragazzo, come tutti, era chiuso in casa da diversi giorni come stabilito dal decreto governativo per contenere la diffusione del coronavirus. La scorsa settimana, però, il giovane aveva avvertito un forte malessere, con febbre e mal di testa. Aveva preso contatti con il Comune e al pronto soccorso era stato sottoposto anche al tampone per capire se era stato infettato da Covid 19. Il risultato, però, era stato negativo.

A dare l'allarme sono stati i famigliari che ieri mattina hanno cercato di mettersi in contatto con lui sapendo che non stava bene. Non ricevendo alcuna risposta hanno contattato i carabinieri che, assieme ai vigili del fuoco volontari, si sono recati nell'abitazione del giovane. Purtroppo dopo aver aperto la porta si sono trovati davanti il corpo senza vita del ragazzo.