Dramma a Gardolo, 27enne colpito da un malore fatale. Trovato senza vita in casa, gli amici: ''Siamo distrutti, era una persona speciale''

Mor Niang aveva 27 anni e da almeno una decina di anni viveva a Trento dove lavorava e portava avanti le sue passioni. Ieri mattina è stato trovato senza vita in casa, colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo

TRENTO. “Era un ragazzo gentile, si impegnava nel proprio lavoro, una brava persona”. Sono molti i messaggi di condoglianze per la morte improvvisa di Mor Niang, il giovane di 27 anni da una decina residente a Trento, a Gardolo.

Ieri mattina un amico l'ha trovato a terra sul pavimento del salotto di casa. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto si è portata l'equipe medica d'emergenza. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane. Si tratterebbe, secondo le prime informazione, di un malore fatale che non ha lasciato lasciato scampo al 27enne.

Originario di Dakar in Senegal in Trentino lavorava alla Risto3 e si occupava anche della sicurezza di alcuni negozi. Lo conoscevano in molti per i suoi modi gentili e per le tante passioni che aveva a partire dal calcio.

Della sua morte è stato avvisato il padre che lavora in un'altra regione e che immediatamente si è messo in viaggio. La sua salma, con l'aiuto anche dell'associazione Acset, sarà portata in Senegal.