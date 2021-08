Tragedia a Tremosine, trovato senza vita un 26enne residente in Trentino

Il giovane sembra fosse a Campione per lavorare in un albergo per la stagione estiva. Sarebbe stato trovato senza vita nella sua stanza dove soggiornava

TREMOSINE. Tragedia quest'oggi a Tremosine, sul Lago di Garda dove è morto un ragazzo di soli 26 anni, dalle prime ricostruzioni senza alcun intervento violento, ma per un malore. Il corpo del giovane sarebbe stato trovato dopo che alle numerose chiamate fatte sul suo cellulare nessuno aveva risposto.

A quel punto, raggiunto nell'appartamento dove soggiornava per la stagione estiva, è stata fatta la drammatica scoperta. Il 26enne, residente in Trentino, era senza vita e per lui ormai non c'era più niente da fare. Sul posto sono stati chiamati i sanitari con le ambulanze dei Volontari del Garda di Gargnano e della croce Bianca di Limone anche se, come detto, non è stato necessario un intervento medico di soccorso mentre sono intervenuti anche i carabinieri con la scientifica e successivamente il medico legale per i primi approfondimenti.

Al momento i carabinieri escluderebbero possa essersi trattato di un evento violento e non ci sarebbe stato il coinvolgimento di terze persone ma si tratterebbe di un malore, di un arresto cardiaco. Il giovane trentino pare fosse a Campione di Tremosine per la stagione estiva per lavorare in un hotel della zona del lungolago Olcese. Il pm ha disposto, comunque, l'autopsia per stabilire le esatte ragioni che ne hanno provocato la morte.