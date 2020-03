Tragedia in Alto Garda, un contadino muore schiacciato dal trattore

Nel giro di due settimane le spedizioni di merci in tutta la penisola sono calate drasticamente, anche se le aziende di trasporti ricoprono tutt'ora un ruolo fondamentale per l'economia italiana. Abbiamo intervistato i dirigenti della Susa una della aziende leader nel settore: "Siamo passati da 20.500 spedizioni del 2 marzo alle 9.500 del 16 marzo, un drastico dimezzamento. Ma tutti sono in prima linea per non far mancare gli approvvigionamenti anche in Lombardia, Veneto e Piemonte"