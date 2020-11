Tragedia in montagna, è morto Silvano De Marco documentarista e grande appassionato di fotografia e fauna alpina

Fotografo naturalista, Silvano De Marco era uscito per un’escursione nella zona di Passo Rolle ma all’imbrunire non è rincasato allarmando amici e parenti. Subito si sono attivate le ricerche e il corpo senza vita dell’uomo è stato individuato e recuperato dai soccorritori

TESERO. Caprioli, camosci, cervi persino orsi e lupi praticamente tutta la fauna del Trentino era finita nell’obiettivo di Silvano De Marco, grande appassionato di montagna e della natura alla quale dedicava molto del suo tempo libero.

Anche ieri, 12 novembre, De Marco era uscito per un’escursione nella zona di Passo Rolle, probabilmente per effettuare alcune riprese, la sera però non è rincasato allarmando i famigliari e amici. Subito si sono attivate le ricerche che hanno impegnato guardia di finanza e soccorso alpino. In mattinata il corpo senza vita dell’uomo è stato individuato.

Al momento non è chiaro se De Marco sia stato colpito da un malore oppure se sia rimasto vittima di un incidente. I soccorritori purtroppo non hanno potuto fare altro che recuperare la salma.

De Marco, 65enne originario di Tesero, era un documentarista nonché grande esperto di fotografia e con la sua videocamera aveva realizzato emozionanti video della fauna alpina, muovendosi sempre con discrezione sul territorio. Le sue foto erano state utilizzate anche in alcuni libri dedicati ai camosci trentini ma anche alla Val di Fiemme e alla fauna del Lagorai.