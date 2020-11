Tragedia in Val di Fassa, escursionista scivola e perde la vita

CANAZEI. Tragedia questo pomeriggio in Val di Fassa. Una persona è scivolata da un sentiero durante un'escursione cadendo per diversi metri e sbattendo violentemente al suolo.

Purtroppo per i soccorritori non c'è stato niente da fare e una volta raggiunto il luogo dell'incidente i sanitari non hanno potuto far altro che certificare il decesso. I fatti sono successi sul versante trentino della Via del Pane, il caratteristico sentiero che da Porta Vescovo arriva al Passo Pordoi offrendo dei panorami spettacolari sulla Marmolada e sul Lago di Fedaia.

Un uomo stava facendo un'escursione con altre persone quando, dalle prime informazioni, sarebbe scivolato per cadere per diversi metri. L'allarme per i soccorsi è scattato intorno alle 15.40 e subito sul posto si sono portati gli operatori del soccorso alpino e da Trento è partito l'elisoccorso.

Il sentiero di riferimento era il 601 quello dove poco più di un anno fa aveva perso la vita un uomo di 53 anni dopo essere precipitato in un canalone con la sua mountain bike. L'incidente era avvenuto sempre sul Viel del Pan, nella parte bellunese. Ora si cercherà di ricostruire la dinamica di quanto accaduto quest'oggi.