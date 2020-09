Tragedia in volo, muore il trentino Alessandro Tovazzi: ultimo a lanciarsi dall'areo che poi si è schiantato e ha preso fuoco

La tragedia è avvenuta nei cieli del cremonese questa mattina. Dalle prime ricostruzioni si sarebbe verificato un incidente in volo: il paracadutista avrebbe sbattuto sull'ala per poi precipitare

CREMONA. Era l'ultimo dei paracadutisti che doveva lanciarsi da quell'aereo che poi è precipitato schiantandosi al suolo per poi incendiarsi. E da quanto stanno ricostruendo gli inquirenti potrebbe essere proprio l'impatto tra lui e l'ala dell'areo ad averlo sbilanciato per poi farlo precipitare.

Alessandro Tovazzi, 41enne di Arco, grande amante degli sport estremi, è morto questa mattina in un incidente aereo nei boschi di Castelverde, nel Cremonese, dove ha perso la vita anche un altra persona, il pilota del mezzo, Stefano Grisenti 54 anni di San Secondo Parmense. La tragedia è avvenuta intorno alle 10.

L'ultraleggero inizialmente sembrava precipitato per un'avaria avvenuta in volo. Successivamente, dalle ricostruzioni delle forze dell'ordine, si potrebbe essere incendiato in volo dopo che l'ultimo paracadutista, Tovazzi, appunto, dopo che si erano lanciati già altri 5 compagni di volo, al momento del lancio avrebbe sbattuto contro l'ala che si sarebbe incendiata.

Il velivolo precipitato è un Pilatus PC-6 marche di identificazione T7-SKY, utilizzato per il lancio di paracadutisti dall`associazione SkyTeam di Cremona. Il volo era partito dal Migliaro e avrebbe praticamente perso un'ala in volo, incendiatasi dopo l'incidente. Il corpo del paracadutista (che pare stesse indossando la tuta alare) invece sarebbe stato trovato senza vita a una certa distanza, scrive La Provincia di Cremona.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha avviato un’inchiesta di sicurezza sull’incidente che ha interessato l’aeromobile Pilatus PC-6 marche di identificazione T7-SKY, durante lo svolgimento di attività lancio paracadutisti. L’ANSV ha contestualmente disposto l’invio di un proprio investigatore sul sito dell’incidente per l’acquisizione delle prime evidenze utili all’indagine.