Un insetto le entra nell'orecchio e non riesce più a toglierlo, spavento per una 30enne

TRENTO. E' stata una giornata di lavoro quella vissuta ieri dal soccorso alpino veneto che ha visto diversi interventi di aiuto di persone che si sono trovate in difficoltà durante un'escursione.

Momenti di paura sono stati vissuti da una ragazza di 30 anni, originaria di Castelfranco Veneto, che si trovava al rifugio Scoiattoli per trascorrere qualche ora di relax quando ad un certo punto un insetto le è entrato dentro l'orecchio e non è più riuscita a toglierlo.

Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto si sono portati gli uomini del soccorso alpino che hanno portato la donna fino a Bai de Dones, dove ad attenderla c'era l'ambulanza.

Un altro intervento è avvenuto lungo il sentiero tra il Roccolo e il cimitero di Sottocastello, dove un dodicenne di Pieve di Cadore è caduto in bici, riportando un probabile trauma al torace. Il ragazzo è stato trasportato fino alla strada, per poi essere accompagnato all'ospedale di Pieve.

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è poi volato a Falcade, tra Passo Valles e il Rifugio Fuciade, dove un escursionista di 80 anni, di Pisa, è stato colto da malore.

Non sono poi mancati altri interventi di soccorso per cadute e piccoli incidenti in bici che fortunatamente non hanno avuto conseguenze gravi.