Vengono investiti da una scarica di sassi durante l'escursione, l'elicottero compie tre rotazioni nonostante il maltempo e la scarsa visibilità per portarli in salvo

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. Il soccorso alpino è intervenuto nella mattina di oggi, sabato 11 luglio, per quattro escursionisti in difficoltà.

L'allerta è scattata intorno alle 8.30 nella parte finale del sentiero attrezzato Camillo De Paoli a quota 2.200 metri nel gruppo delle Pale di San Martino.

Gli escursionisti erano partiti dal rifugio Velo della Madonna e lungo il percorso sono stati investiti da una scarica di sassi: colpiti in particolare un uomo e una donna di nazionalità belga che si sono procurati varie escoriazioni e ferite.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portate le unità del soccorso alpino: il coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre una squadra di sei operatori della Stazione Primiero e un'altra di due soccorritori di San Martino di Castrozza si sono preparate in piazzola, pronte a fornire supporto in caso di un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo.

Nonostante la scarsa visibilità, l'elicottero è riuscito a far sbarcare sui feriti il tecnico di elisoccorso e un operatore della Stazione Primiero.

In una seconda rotazione altri due operatori sono stati elitrasportati in quota per dare supporto nelle operazioni di recupero. Con tre differenti rotazioni, i due escursionisti feriti e i due compagni illesi sono stati imbarcati a bordo dell'elicottero e portati a valle dove un'ambulanza li attendeva per il trasferimento all'ospedale di Feltre per gli accertamenti e gli approfondimenti del caso.